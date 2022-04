Primer trailer de Thor: Love and thunder

Después de muchos reclamos de los fans, Marvel Studios estrenó el primer adelanto de Thor: love and thunder, la cuarta película de la franquicia del dios del trueno (otra vez Chris Hemsworth), que en este caso tendrá un protagonismo compartido con Jane Foster (Natalie Portman).

Tras su regreso a la franquicia en Avengers: Endgame, Portman volvió también a la vida del dios del trueno en esta nueva película de Taika Waititi, responsable de Thor: Ragnarok (2017).

En el adelanto, Thor se encuentra de viaje con los Guardians of the Galaxy, pero la aparición de Gorr, el carnicero de dioses (Christian Bale) lo obliga a volver a la Tierra, donde se reencuentra con Valkirie (Tessa Thompson) a quien dejó a cargo de New Argard.

Sobre el final del trailer, hace su aparición Jane Foster aunque no en su faceta científica, sino como Mighty Thor, empuñando el desaparecido Mjölnir, que había destruido por Hela (Cate Blanchett) en la tercera entrega.



Muchos misterios y, por ahora, pocas respuestas que no hacen más aumentar las expectativas sobre el tono y el desarrollo de este film, que quiere superar a la tercera entrega en la recaudación en cines. Se sabrá luego del 8 de julio, fecha pautada para su estreno en los EEUU., y un día antes en Argentina.

Además, cada uno de los actores compartió su propia versión del póster del film en Instagram, uno con Thor y el stormbreaker, y el otro de Mighty Thor y Mjölnir que dice sobreimpreso: “el elegido no es el único”.