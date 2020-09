Retrasan el estreno Black Widow, Shang Chi y Eternals

Después de marcar un hito en la historia de los films de superhéroes tanto nivel taquilla como en continuidad, Marvel Studios sufre la maldición de una plaga mayor que Thanos con el coronavirus, que la obliga a retrasar todos sus estrenos una y otra vez.

Por eso, después de haber pospuesto la llegada de Black Widow de mayo a noviembre, Disney decidió posponerla a hasta mayo de 2021. Si bien algunos especulaban con que el film pasara a engrosar el atractivo de Disney+, que llegará en noviembre a Latinoamérica, la poca convocatoria que tuvo Mulan –que sí llegó esa plataforma previo pago de un plus- los habría llevado a tomar esa determinación.

Esta movida ocasionó lógicamente un ‘efecto dominó’ en el calendario de lanzamientos de la Fase 4 del UCM y por eso Shang-Chi and the Legend of the ten rings pasó de febrero a julio de 2021 y Eternals (que dejó de lado el ‘The’) que pasó de mayo a noviembre de ese año.

Otro film que Disney también se vio obligado a retrasar es The King´s Man, la precuela de Kingsman que era un proyecto ‘heradado’ de 20th Century Fox. Lo mismo le pasará a Death on the Nile (Muerte en el Nilo), de Kenneth Branaghy basada en la novela de Agatha Christie (pasa de octubre a diciembre de 2020), la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg (de diciembre de 2020 al mismo mes de 2021 y Deep Water, protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas que pasa a agosto de 2021. La que podría ir directamente a Disney+ es Soul de Pixar Studios que hasta el momento mantiene su fecha de estreno en noviembre de 2020.