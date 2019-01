Rick volverá en telefilms de The Walking Dead

La partida de Andrew Lincoln de la serie The Walking Dead, que lo lanzó a la fama internacionalmente, sería parcial ya que la cadena AMC anunció que Rick Grimes, el personaje que interpreta, regresará protagonizando una trilogía fílmica; y que la misma se verá a través de la cadena AMC, aunque posiblemente sea por Fox en la Argentina.

En el capítulo “Lo que viene después”, el quinto de la novena temporada, Rick queda herido mortalmente después de una explosión aunque no será éste el final del personaje.

Sin embargo, el showrunner de la serie, Scott Gimple, confirmó que el universo de The Walking Dead, que abarca esta serie como su hermana Fear The Walking Dead (donde emigró el personaje de Morgan), se verán amplificados con tres films que comenzarán a filmarse el año próximo y que serán estrenados en la conocida cadena premiun.

Al parecer, la idea de la producción de la serie es tratar de salvarla de la cancelación ya que el rating no le ha sonreído en absoluto a esta nueva temporada, que registra las mediciones más bajas desde la segunda tanda de episodios, en 2011.

“Me preocupaba porque estamos empezando una cosa y la gente espera una muerte, no queremos darles eso. No podés agradarle a todo el mundo todo el tiempo. Es por eso que intento evitar leer todo lo relacionado a la serie o no sería capaz de levantarme por las mañanas”, explicó Lincoln a The New York Times en noviembre pasado sobre su fugaz adiós.

Ante el anuncio de esta trilogía que mostraría el destino del personaje tras su alejamiento de Alexandria, la gran pregunta de los fanáticos era si su estreno sería televisivo o cinematográfico.

Y, finalmente, Johnny O’Dell, miembro de la productora Skybound –propiedad de Robert Kirkman, creador de todo este universo de zombies- se encargó de informar a través de sus redes sociales que su lanzamiento será en la cadena AMC.

Con esta decisión de prescindir de un gran estreno en las salas de todo el mundo, el canal intenta mimar a los espectadores que se han enganchado desde un principio y aún se mantienen en vilo con el show. Ahora solo resta saber si el héroe en cuestión se las ingenia para sobrevivir o si los zombies lo alcanzan de una vez por todas.