Katy Keene, el spin-off musical de Riverdale

El universo de Archie sigue sumando series en la TV. Después de Riverdale y la divertida The Chilling Adventures of Sabrina, el CW le pidió al guionista y showrunner Roberto Aguirre-Sacasa que prepare una nueva producción titulada Katy Keene.

El personaje es una modelo, cantante y actriz creada por Bill Wogon para la Wilbur Comics #5 de 1945, de donde saltó al resto de las publicaciones de la editorial como Archie, Jughead, Betty y Verónica; hasta que en 1949 obtuvo su propio título, que duró hasta 1961. Luego, Katy volvió en la década de 1980 aunque tampoco duró mucho más.

Fue el propio Aguirre-Sacasa el que anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde agregó que se embarcará en esta aventura con su socio Michael Grassi. “¡El Universo de Riverdale se expande! ¡Emocionado de llevar las aventuras de Katy Keene y sus amigos neoyorkinos a la vida! Extra-emocionado de hacerlo junto a mi socio Michael Grassi”, escribió el ex guionista de Fantastic Four “4”, entre otras series.

The #Riverdale universe expands! Thrilled to be bringing the adventures of Katy Keene and her New York pals to life! Extra-thrilled to be doing this with my pal Michael Grassi @thatthingofwhen! ❤️🧨💥💎💋💃🏻👠👛🧵👨🏻‍💻 pic.twitter.com/NsM82bv1AE

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) January 24, 2019