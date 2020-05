Ruby Rose renunció a Batwoman

A lo largo de la historia de la TV hubo varios actores que renunciaron a ser protagonistas de exitosas series o fueron reemplazados por diversas causas. Andy Whitfield fue reemplazado tras la primera temporada de Spartacus debido a que enfermó y luego murió de cáncer, Pablo Rago dejó su lugar a Tomás Fonzi en Mosca &Smith, y ahora Ruby Rose dejó su papel de Kate Kane / Batwoman en la serie del mismo nombre.

Tras solo una temporada al frente de la más reciente adición del Arrowverse, la modelo australiana decidió dejar el papel de prima de Bruce Wayne que interpretó durante 18 episodios, más alguna aparición especial en crossovers.

“He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. (…) Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa tanto en Vancouver como en Los Ángeles», le dijo la actriz a Variety. “Estoy más que agradecida con Greg Berlanti , Sarah Schechter y Caroline Dries no solo por darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al Universo DC que tan bellamente han creado», agregó.

Algunas fuentes de los EEUU señalan que Rose se lesionó varias veces interpretando su papel y esa sería la razón por la que no quiere retomar el papel.

Los productores de la serie anunciaron que comenzarán a buscar una sustituta de inmediato.