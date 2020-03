Se retrasa el estreno de Black Widow

La pandemia de coronavirus resultó ser más seria de lo que la mayoría de los gobiernos del mundo imaginaban y de ahí que la cifra de muertos haya escalado a más de 7000 personas hasta la fecha, junto a cientos de miles de infectados alrededor del globo.

En ese marco, los cines se han cerrado y eso ha ocasionado que todos los films que tenían pautado estrenarse durante las próximas semanas se dilaten. La más perjudicada en este ámbito es Disney que gracias a la maquinaria que ha puesto en marcha con sus versiones “live action” de films animados clásicos y sus films de superhéroes deberán espera a mejores épocas.

Los films que el estudio del ratón ya puso en lista de espera son Mulan, que esperaba estrenar en China, centro de la pandemia, Black Widow y la demoradísima The New Mutants, que a esta altura ya está tildada de “mufa” por sus interminables demoras. El film de la espía estaba pautado para ser estrenado el 1° de mayo en los EEUU, y Marvel Studios aguantó lo más posible esta decisión (de hecho, estrenaron un segundo trailer hace una semana) pero los eventos de esta semana los hicieron tomar esta determinación.

Otros films que Disney tuvo que postergar fueron The Personal History of David Copperfield y The Woman in the Window, cuyas fechas de lanzamiento eran el 8 y el 15 de mayo, respectivamente.