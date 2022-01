Se viene Batgirl

En medio de la polémica por el nuevo staus quo que tendría la película de The Flash, Warner Bros. comenzó a hacer circular fotos del rodaje de Batgirl, la película que recuenta el origen de la heroína.

El film se podrá ver directamente por HBO Max y cuenta con guion de Christina Hodson, autora de Birds of Prey y de la muy divertida Bumblebee por lo cual hay un 50 por ciento de probabilidades de que tenga cierta frescura como la aventura solista del autobot.

Los directores son Adil El Arbi y Bilall Fallah, que ya tiene en su haber la adaptación de Scalped de Jason Aaron y R.M. Guera, y dos episodios de la inédita Ms. Marvel.

El film contará con la participación de Michael Keaton como Bruce Wayne / Batman, el regreso de J.K. Simmons como el comisionado James Gordon, y Brendan Fraser como Garfield Lynns, también conocido como Firefly. También se rumorea que Warner Bros contrató a Dylan O´Brien para el papel de Dick Grayson / Nightwing pero hasta el momento no fue confirmado.

La película todavía no tiene fecha de estreno pero será durante este año 2022 y en los últimos días se comenzaron a ver en las redes sociales algunos de los decorados en los que están trabajando los actores. Incluso la propia Leslie Grace publicó una foto con el traje de Batgirl, que luce muy parecido al de los comics.

“Utilizo sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad, no la mía. Que todos me subestimen… y cuando bajen la guardia y su orgullo aumente, déjame patearles el trasero”, escribió la actriz junto a la foto utilizando una frase de Batgirl Year One.