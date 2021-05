Se viene Batman The Long Halloween

Con tanta adaptación de grandes clásicos de Batman que han llegado a los cines, al Blu Ray o al streaming, sonaba raro que The Long Halloween no tuviera su propio film. Pues bien, Warner Bros. Animation no solo ha hecho un film sino dos ya que sus responsables han decidido tomar el mismo camino que recorrieron con The Dark Knight hace casi una década.

Este 22 de junio llegará la venta en Blu Ray o digital la primera entrega de este clásico de Jeph Loeb y Tim Sale que presentará un estilo gráfico renovado gracias (¿?) al director Chris Palmer, responsable de Superman: Man of Tomorrow (2020).

El film contará con Jensen Ackles (Smallville, Supernatural) como la voz de Bruce Wayne/Batman, la fallecida Naya Rivera (Glee) como Selina Kyle/Catwoman, Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon), Titus Welliver (Carmine Falcone), David Dastmalchian (Calendar Man), Troy Baker (Joker), Amy Landecker (Barbara Gordon), Fred Tatasciore (Solomon Grundy) y Alastair Duncan como Alfred.

Esta semana también se estrenó el trailer de la segunda entrega que llegaría a fines de este año en los mismos medios.