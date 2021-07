Se viene Bitter Root

Bitter Root, una historia que mezcla hechos históricos, el racismo en los EE.UU. con la fantasía de una familia de cazadores de monstruos llegará a los cines de la mano de Legendary Films y de la actriz Regina King (Watchmen, la serie), que oficiará de directora y productora.

Según el portal Deadline, Regina King, que ganó un Oscar por su actuación en El blues de Beale Street y estuvo nominada por su ópera prima One night in Miami, participará de este proyecto con su productora Royal Ties. El director de Black Panther, Ryan Coogler, y otros miembros de Proximity Media también participarán como productores en Bitter Root.

Bryan Edward Hill, autor de los guiones de la serie Ash vs the Evil Dead y Titans, está reescribiendo el guion a partir de un borrador y por eso todavía no hay una fecha de inicio de rodaje. Bitter Root fue creada por David F. Walker, Sanford Greene y Chuck Brown en 2018. La historia se desarrolla durante el Renacimiento de Harlem en la década de 1920 y sigue a la familia Sangerye, un clan de cazadores de monstruos que han sido golpeados por la tragedia.

Los protagonistas se enfrentan a una oscura amenaza que acecha la ciudad de Nueva York. Durante generaciones, los Sangerye han cazado y curado a los infectados por una fuerza sobrenatural que se alimenta de los prejuicios de la época, transformando a los seres humanos en horribles monstruos.

Con la mayoría de la familia muerta y los Sangerye supervivientes en desacuerdo entre salvar o matar a las criaturas, deben curar las heridas del pasado con la esperanza de frustrar una invasión. La serie cuenta con 24 números publicados hasta la fecha y ha sido aplaudida por abordar los conflictos raciales. El cómic fue nominado al premio Eisner a mejor nueva serie y al galardón Ringo a mejor serie.