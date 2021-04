Se viene Captain America 4

Este viernes Disney+ estrenó el último episodio de Falcon and the Winter Soldier, la se gunda serie original basada en personajes de Marvel Comics y trascendió que los guionistas Malcolm Spellman y Dalan Musson se encuentran preparando Captain America 4.

La gran incógnita que manejan medios como The Hollywood Reporter, que dio la primicia, es quién protagonizará esta secuela ya que el Steve Rogers de Chris Evans u otro de los que aparecieron en la serie, de cuyas identidades no vamos a dar detalles para no spoilear.

Y si bien Steve Rogers se “retiró” en Avengers Endgame en 2019, hay rumores que señalan que está en tratativas con Marvel Studios para regresar a la franquicia, aunque podría ser en un proyecto totalmente diferente.

Además de todos los films de The Avengers, Evans protagonizó Captain America: The First Avenger (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014) y Captain America: Civil War (2016).