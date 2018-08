Se viene Doom Patrol

Se viene nomás el nuevo “Netflix de DC” y además de los Titans, también habrá otras como la nueva temporada de Young Justice: Outsiders, Harley Quinn y Swamp Thing.

Pero la verdadera bomba es que también llegará una versión televisiva de Doom Patrol, otro de los grupos más emblemáticos de DC.

La primera temporada de Doom Patrol contará con 13 episodios escritos por Jeremy Carter y la formación inicial estará compuesta por Robotman (con la voz de Brendan Fraser), Negative Man, Cyborg (Joivan Wade), Elasti-Girl (April Bowlby) y Crazy Jane (Diane Guerrero), en tanto que se rumorea que el actor Kelsey Grammer será el Dr. Niles Caulder.

Robotman has found his voice! Brendan Fraser is joining the cast of #DCUDoomPatrol! https://t.co/o4nPUXEPe3 pic.twitter.com/tTtGsg9Nbm — DC Universe (@TheDCUniverse) August 21, 2018

El último de estos actores en ser casteado fue Fraser que tendría flashbacks como Cliff Steele antes de sufrir el accidente que destruyó su cuerpo, que fue reconstruido por el Dr. Caulder. Por su parte, Riley Shanahan será el actor que interpretará a Robotman en su forma actual.

El estreno de la señal de streaming de DC está prevista para la última parte de este año (la fecha no está totalmente definida) y contará además con otras joyas cinematográficas y televisivas de este fantástico universo como Batman The Animated Series, los films de Superman de Christopher Reeves y la serie de Wonder Woman de Lynda Carter.