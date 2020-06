¿Se viene el Ayer’s Cut de Suicide Squad?

En 2016, DC Films tuvo dos bombazos de taquilla con Batman v Superman (U$s 873 millones) y Suicide Squad (U$s 746 millones), aunque en ese momento muchos críticos apuntaron contra esos films con causas diversas. Los volantazos que dio Warner Bros. para editar esos films y la forma en que esto incidió en la fallida Justice League (2017), condenó al DCEU a un destino incierto del que solo lo sacaron Aquaman y Shazam!.

Con el correr del tiempo, Zack Snyder logró que Warner Bros. ahora en otras manos le diera luz verde (y dinero) para concretar su visión original de la Justice League (que se verá en 2021 en HBO Max) y ahora David Ayer comenzó una movida similar en las redes sociales, asegurando que su versión del Suicide Squad era muy diferente.

De hecho, detalles que salieron a la luz hace años dieron cuenta de que el guión de ese film, manoseado a más no poder, estaba más en sintonía con el material de Snyder, con más escenas de Batman en acción, por lo menos. De acuerdo a Ayer, el éxito de Deadpool y Guardians of the Galaxy, llevó a los ejecutivos del estudio a presionar para cambiar el tono del film, y de ahí que haya iconografía en el mismo que no tiene nada que ver, como la secuencia final de títulos y el merchandising. De hecho, Ayer publicó imágenes de un encuentro nunca visto entre el Batffleck y Harley Quinn.

«Este trailer atinaba el tono y la intención de la cinta que yo hice. Metódica. Con Capas. Compleja, hermosa y triste. Luego de que las reseñas de Batman v Superman impactaran a los jefes en ese momento, y el éxito de Deadpool, mi drama con alma fue golpeado hasta transformarlo en una ‘comedia'», escribió el director en Twitter.

This trailer nailed the tone and intention of the film I made. Methodical. Layered. Complex, beautiful and sad. After the BVS reviews shell shocked the leadership at the time, and the success of Deadpool – My soulful drama was beaten into a “comedy” https://t.co/vrMw8QE2iZ — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020

El director hizo también una defensa del trabajo de Jared Leto, vilipendiado a más no poder en su momento. “Hubo que hacer más tomas porque era «muy oscura». Mi primer acto era una construcción normal de un film. Me inspiración fue Christopher Nolan. Había escenas con increíbles actuaciones de Jared y Margot. El Joker era escalofriante y Harley, compleja”, escribió en otro tweet. Curiosamente, ese tuit tuvo el apoyo de Cathy Yan, directora de Birds of Prey. “Lamento lo que te ha pasado, David. Conozco ese dolor”, le escribió la realizadora, que fue desplazada de las escenas de acción en favor de Chad Stahelski.

This was reshot because the tone was “too dark” – My first act was a normally constructed film. I took my inspiration from Nolan. There were real scenes with incredible acting between Jared and Margot. Joker was terrifying. Harley was complex. https://t.co/KeJHmI6EA7 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020

I’m so sorry this happened to you, David. I know the pain. https://t.co/UOQdHcOmeN — Cathy Yan (@CathyYan) May 31, 2020

Hace un par de años, Ayer también reveló que el principal villano de su película iba a ser el mismísimo Steppenwolf. «Enchantress estaba bajo el control de una Caja Madre y Steppenwolf estaba preparando una invasión con boom tube. Tuve que deshacerme de eso cuando los arcos de la historia de Justice League evolucionaron», indicó en una respuesta a un fan. En ese caso, los cambios se debieron a que Snyder decidió sobre la marcha que el villano de la primera entrega de la Justice League no iba a ser Darkseid sino su tío ya que planeaba una trilogía que finalmente no se concretó (de momento).

This is right. Enchantress was under the control of a mother box and Steppenwolfe was prepping an invasion with a boom tube. Had to lose that then the JL story arcs evolved. https://t.co/pSAag9rpZq — David Ayer (@DavidAyerMovies) November 25, 2018

En 2021 llegará una nueva versión de Suicide Squad, una suerte de secuela / reboot que los anteriores responsables de Warner Bros. se dieron el gusto de planificar con el por entonces despedido director de Guardians of rhe Galaxy, James Gunn. Allí, veremos el regreso de Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola David y Kai Courtney, y la presentación de Taika Waititi, Idris Elba, Nathan Fillion, Michael Rooker, John Cena y Peter Capaldi.