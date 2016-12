¡Se viene “Invasion” a la TV!

Se viene Invasion!, el fantástico crossover en el que el universo de series de TV DC Comics se unificarán en uno sólo con la incorporación de Supergirl, que es la única que se venía quedando afuera hasta el momento debido a que se transmitía por otro canal.

La revista Entertaiment Weekly de este mes le dedicó a este evento una detallada cobertura y el actor Stephen Amell (protagonista de Arrow) decidió difundir la tapa de la revista a través de su cuenta de Twitter.

Arrow is brand new tonight. AND NOW… THIS!!! pic.twitter.com/k9nScpEu4X — Stephen Amell (@StephenAmell) November 9, 2016

Con “The Defenders” de Marvel cada día más cerca de convertirse en una realidad, los responsables de DC y The CWdecidieron tomar la delantera y, respetando la tradición del clásico crossover comiquero unirán en una sola trama a sus cuatro series de superhéroes: The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Supergirl.

Esta historia comenzará a emitirse (en los Estados Unidos) el próximo 28 de noviembre, al finalizar el octavo episodio de la segunda temporada de Supergirl y se continuará sucesivamente en The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow.

Mirá el video promocional a continuación:

¡¡¡Alerta por posibles Spoilers!!!!

Según lo que adelantó la revista Entertaiment Weekly, Barry y Cisco abrirán un agujero en el espacio tiempo para viajar nuevamente a la dimensión de Supergirl a pedirle ayuda para frenar una invasión de Los Dominadores.

Estos invasores llegarán incluso a dominar la mente de los protagonistas para que… peleen entre ellos, antes de buscar una solución al problema. También se adelanta en la revista que uno de los personajes podría dejar el plano existencia aunque este detalle no se terminó de confirmar.