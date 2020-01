¿Se viene el Superman negro?

No cabe duda de que el actor Michael B. Jordan está metido a pleno en el mundo cinematográfico de los superhéroes. No sólo se animó a interpretar a Johnny Storm en la espantosa película de los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four, 2015) sino que después levantó la puntería y se anotó en Marvel Studios como Erik Killmonger en Pantera Negra (Black Phanter, 2017) y también en la serie ¿Cómo criar un superhéroe? (Raising Dion) de Netflix.

Pero ahora, Jordan podría ir más allá y encarnar al mismísimo Hombre de Acero en una probable película que Warner Bros pondría en marcha, tras los pasos del éxito de Pantera Negra.

La película estaría basada en el Superman afroamericano que idearon Grant Morrison y Doug Mankhe en 2009, justo cuando los habitantes de EEUU vivían un idilio con su flamante presidente Barack Obama, reelegido en 2012.

Lo cierto es que, con la figura de Henry Cavill en duda para los próximos films luego de que se negara a hacer un cameo para Shazam! (2019), ahora los estudios podrían resolver la situación con el Calvin Ellis de la Tierra 23, que además es el presidente de los EEUU.

De acuerdo a la revista Variety, Jordan ya se reunió con los ejecutivos de ese estudio, y evalúa su participación en el DC Universe.

Otro que se anotó en la carrera es Yahya Abdul-Matten II, que en los últimos dos años pegó dos papeles importantes en el género: Black Manta en Aquaman y también en la serie de Watchmen de HBO. ‘Tengo a Black Manta en marcha, pero si quieren tener más conversaciones, definitivamente iré a la mesa y veré qué podemos hacer’, dijo el intérprete.