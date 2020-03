Se viene “Extraction”, basada en un comic de Fernando León González

La plataforma de streaming Netflix continúa adaptando obras del noveno arte y, además de comprar y adaptar la obra de Millarworld, ahora también está a punto de estrenar Extraction, la adaptación de Ciudad, que editó ONI Press en 2014, y que cuenta con guion de Ande Parks y arte de “nuestro” Fernando León González, más conocido por los lectores de Comiqueando como ‘Junior’.

El film se estrenará oficialmente el 24 de abril y cuenta con guion de Joe Russo (Captain America The Winter Soldier, Avengers Infinity War), y con el protagónico de Chris Hemsworth, el Thor del MCU y David Harbour, el último actor en interpretar a Hellboy en el cine.

El film narra el rescate del hijo de un poderoso mafioso a cargo de Tyler Rake, un mercenario freelance interpretado por Hemsworth. El film ya obtuvo una clasificación “R” (para mayores de 16 años) debido a su “alto grado de violencia, lenguaje inapropiado y lo explícito del uso de drogas”. Si bien la historieta original está situada en Ciudad del Este, Netflix optó por ubicarlo en la India, quizá para no repetir la temática con Triple Frontier (2019), que protagonizaron Ben Affleck, Oscar Isaac y Charlie Hunnam.

Desde Comiqueando, nos comunicamos con Fernando para que nos cuente cómo se fue gestionando este proyecto desde su inicio, y para nuestra sorpresa, nos contó que los hermanos Russo están involucrados desde la primera hora.

Comiqueando: – ¿Cómo te llegó la oferta para hacer esta novela gráfica?

Fernando León Gonzáles: – Esto surge en el año 2009 cuando hice muestras de Alien para Dark Horse y se las envié a mi representante. Pero como él tira las muestras por todos lados, me dijo que en Oni Press gustó mucho mi trabajo y por eso me ofrecían una novela gráfica de 158 páginas que un thriller escrito por Ande Parks (Union Station, Capote in Kansas). Me gustó la idea pero era un desafío porque eran 158 páginas y tenía que entregar una página por día terminada y entintada, o sea que era bastante complicado transferirla por el ancho de banda que no era tan alto por esa época.

C: – ¿Sabías que estabas tratando con un guion de los Hermanos Anthony y Joe Russo?

FLG: – Algún tiempo después, me enteré de que el guion de Ande Parks estaba basado en una historia de los hermanos (Anthony y Joe) Russo. O sea que los tres armaron la historia, y con Ande terminamos de construirla gráficamente, donde le dios forma al personaje, elegimos las armas que llevaba. Ande me dio total libertad para los enfoques, me contaba la situación de cada cuadro y yo le daba el enfoque que quería, que es una característica importante del libro.

C: – La historieta está situada en Ciudad del Este. ¿Conocías el lugar para documentarte?

FLG: – Una de las cosas fundamentales que me preguntó Ande Parks a la hora de emprender el trabajo era si yo conocía Ciudad del Este; y sí, la conocía porque había estado una semana y viví algunas situaciones de peligro similares a las del protagonista de la novela gráfica. Ahí, un lugareño te puede decir ‘Mirá, loco, caminá por esta calle pero si cruzas la vereda de allá, yo ya no puedo dar crédito por tu vida’. Yo fui dos veces, una de ellas en la época en la que se compraban cosas electrónicas a un muy buen precio.

C: – ¿Qué opinas sobre haber trabajado con los Russo cuando no eran tan conocidos?

FLG: – La idea original era de los Russo, y como Ande Parks era guionista de DC, se reunieron y éste último le dio forma al guion. Hay que pensar que era 2009 y faltaban cinco años para que los Russo estrenaran Captain America: The Winter Soldier (2014) que es aquella con la que saltaron a la fama; y tenían muchos episodios de series pero sólo dos películas muy independientes (You, Me & Dupree y Welcome to Colinwood). Pero cuando salió la película del Capitán América, se fueron arriba muy rápido.

C: – ¿Tenías contacto con los hermanos Russo o sólo con Ande Parks?

FLG: – Me comunicaba con ellos online y cuando había alguna situación particular en el guion que yo imponía por parte de la gráfica, Parks me decía que ‘con los Russo’ creían que tal detalle debían ser de una determinada manera porque con tanta libertad a veces me iba un poco por las ramas. Era un intercambio continuo de mails, pero cuando me llegó la oportunidad de conocerlo en la San Dieogo Comic Con 2015, Parks no pudo ir.

C: – ¿Se conectaron con vos de la producción de Netflix?

FLG: – No se conectaron conmigo para hacer la serie. Cuando terminé de dibujar el libro, lo vendí, me pagaron lo que corresponde y de vez en cuando he cobrado alguna regalía. Yo sabía de un comienzo que el de Ciudad era un guion concebido para hacer una película que como no se pudo financiar en su momento, terminó convertido en un comic y ahora en una película.

C: – ¿Sabés si estás acreditado en el film de alguna manera?

FLG: – Hay veces que cuando se adaptan libros o comics a películas se hacen ensaladas. Yo figuro en portales importantes como guionista del comic y en otros aparece Joe Russo como guionista de la película. En la búsqueda que hago de tanto en tanto, he visto estas cosas. Y sí, en vista de los hechos tendrían que acreditarme en el film porque hasta el nombre del protagonista es el mismo de la novela gráfica. Hay algunas modificaciones en la película pero el nombre del personaje y el grueso del argumento es igual al del comic. Mi gran intriga, por sobre todo, es que al ser una película basada en un comic hayan tomado escenas creadas y las hayan trasladado al film, como coreografías de peleas y persecuciones de autos. Como me dieron tanta libertad, como te dije, capaz que iba un poco de mambo y ahí me frenaba Ande Parks. Pero quiero ver cuánto han tomado del comic. Cuentan que Leonardo Favio, cuando filmaba tomaba como referencia encuadres, enfoques y composiciones de revistas de Editorial Columba como D´Artagnan y El Toni, así que no se sería de extrañar que esto siga ocurriendo.