Se vienen films animados de Batman the Long Halloween y Justice Society of America

Si el 2020 es un año para olvidar, el 2021 podría convertirse en una verdadera fiesta para el público comiquero ya que en DC FanDome, Warner Bros. Animation anunció la realización de dos nuevas (en realidad tres) films basados en comics de esa editorial.

El primero de ellos será Justice Society of América: World War II y estará basado en las aventuras del primer supergrupo de la historia de los comics. El film contará con varios de los personajes que lo componen desde el inicio como Green Lantern, The Flash, Hawkman & Hawkgirl, Doctor Fate, The Sandman, Wildcat, Hourman, y Starman, entre otros.

Este film llegará poco después que Batman: Soul of the Dragon, en la primera mitad de 2021.

La segunda novedad es Batman the Long Halloween, una de las historias más destacadas del personaje que realizó la dupla de Jeph Loeb y Tim Sale allá por 1996. Este film estará dividido en dos entregas, al igual que ocurrió en su momento con The Dark Knight Returns en 2012.

En la historia original, Batman y Gordon investigan a un asesino serial que mata en los feriados del calendario norteamericano, y que tiene en jaque a héroes y villanos de Gotham por igual. Estos films serán lanzados a la venta en la segunda mitad de 2021.