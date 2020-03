¿Se viene Gotham by Gaslight con actores?

No cabe duda de que Warner Bros ha optado por hacer explotar el Multiverso en todas direcciones y el éxito de Joker ha sido el punto de partido para una exploración sin límites de los recordados Elseworlds.

Por eso, después del lanzamiento de las versiones animadas de Superman: Red Son y Batman: Gotham by gaslight, y mientras Matt Reeves prepara el capítulo inicial de una nueva trilogía de Batman, Warner quiere apostar a una versión con actores de esta última historia.

El sitio We Got this Covered fue más allá y desde allí afirmaron que el protagonista de esta nueva versión no sería otro que Jon Bernthal, que interpretó a Frank Castle en las dos temporadas de The Punisher y, más atrás en el tiempo, fue Shane Walsh en la primera temporada de The Walking Dead.

La versión animada de Gotham by Gaslight es una de las pocas películas de DC Animation que han recibido una clasificación con restricciones para menores, por lo que se espera que la versión con actores llegue a los cines con la temida (hasta Deadpool) “R”, que también lució Joker en su exitosísimo paso por la pantalla grande.

Lo único que podría jugarle en contra a Bernthal es que Marvel Studios se adelante a la jugada y lo obligue a regresar para una tercera temporada de The Punisher, cuyos derechos volvería en algún momento a Disney, o que lo convoquen a participar de la serie de Moon Knight.