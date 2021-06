Se viene Hardcore

Tras el éxito de Godzilla vs. Kong, el director Adam Wingard aceptó una propuesta de Universal Pictures para realizar la adaptación cinematográfica del cómic Hardcore, Robert Kirkman y Marc Silvestri. El creador de The Walking Dead escribió un esquema para la versión cinematográfica y participará como productor del film, aunque Wingard y Will Simmon se harán cargo del guión definitivo.

El éxito de Godzilla vs. Kong convirtió a Wingard en una superestrella de un día para el otro y de esta manera su nombre comenzó a estar asociado a la secuela o reboot de Face off (Contracara), una película de Thundercats y Legendary lo quiere para que continúe en el MonsterVerse.

La historia de Hardcore sitúa la acción en un futuro cercano donde los agentes del Gobierno tienen la capacidad de controlar mediante la tecnología a otras personas para lograr sus fines. El protagonista es el agente Drake que queda atrapado en un cuerpo equivocado y tiene apenas 72 horas para descubrir quién ha secuestrado el Programa y “hacer todo lo posible para enfrentarse a un enemigo que podría ser, literalmente, cualquiera».