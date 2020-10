¿Habrá una miniserie de Batman Beyond con Michael Keaton?

Este año Warner Bros. sorprendió al anunciar que Michael Keaton aparecerá en el film The Flash que prepara Andy Muschietti interpretando nuevamente a Batman, en la adaptación de Flashpoint. Pero en los últimos días, algunos sitios especializados anunciaron que el actor de 69 años también habría firmado un contrato con HBO Max para ser parte de una miniserie basada en Batman Beyond (Batman del Futuro en Latinoamérica) que saldría al aire por esa plataforma.

Es claro que al igual que hace su competencia con Disney+, HBO Max quiere poner énfasis en un masivo fan service y por eso no solo le concedió a Zack Snyder concretar su visión de la Justice League sino que también busca ampliar el multiverso de DC, por lo cual este rumor tiene grandes posibilidades de convertirse en realidad.

Batman Beyond salió al aire por primera vez en 1999 y desde entonces se mantuvo al aire por tres temporadas hasta que la producción se enfocó en la realización de Justice League, que se extendió por cinco años. Desde entonces, el proyecto para un film con actores entró y salió de las oficinas de Warner Bros. varias veces hasta que en los últimos meses cobró mucha más relevancia gracias a los rumores y al lobby, como el que Kevin Smith hizo en su podcast Fatman on Batman en enero de 2019 y cuya idea se corporizó de cierta manera en The Flash.

De concretarse, Keaton tendrá que hacer lugar en una agenda apretadísima ya que además de este proyecto también tiene en carpeta un eventual regreso al universo de Spider-Man (donde encabezaría a los Sinister Six en un spin-off y es parte de Morbius) y la secuela de Beetlejuice que prepara Tim Burton.

También hay buenas noticias para los fanáticos de Batfleck ya que otro rumor señala que HBO Max estaría en tratativas para realizar otra miniserie sobre el fallido proyecto del actor de realizar un film solista del encapotado, que finalmente terminó derivando en The Batman de Matt Reeves, que llegaría a los cines recién en 2022 por la pandemia.