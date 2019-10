Se viene la serie animada de Bone

Netflix se toma en serio la competencia y por eso, ante el eventual lanzamiento de Disney+, comenzó a reformar su catálogo y de paso le cumple el sueño a los fans, con adaptaciones de comics de todo tipo y color.

Porque a los productos de Millarworld, The Sandman y The Umbrella Academy ahora se le agregará otro clásico: Bone.

La plataforma de streaming anunció esta semana que firmó un acuerdo con el historietista Jeff Smith para adaptar esta verdadera joya en una serie animada dirigida al público infantil, aunque tal como ocurre con las novelas gráficas pueden ser disfrutadas a cualquier edad.

“He esperado mucho tiempo por esto. Netflix es el hogar perfecto para Bone. Los fanáticos de los libros saben que la historia se desarrolla capítulo por capítulo y libro por libro. ¡Una serie animada es exactamente la forma de hacer esto! El equipo de Netflix entiende a Bone y se ha comprometido a hacer algo especial. Esta es una buena noticia para los niños y los amantes de los dibujos animados de todo el mundo”, dijo Smith a la prensa.

El acuerdo con Netflix concluye con los planes que tenía Warner Bros., que en 2008 había firmado para llevar adelante un film sobre estos personajes. El último intento había sido en 2016 cuando anunciaron que Mark Osborne –responsable de Bob Esponja la película (The SpongeBob SquarePants, 2004), Kung Fu Panda (2008) y El Principito (The Little Prince, 2015)- se haría cargo de producirla, cosa que no pasó.

Ahora, Netflix tomó las riendas y promete llevar adelante las aventuras de los primos Bone, el intrépido Fone Bone, el intrigante Phoney Bone y el afable Smiley Bone, en sus aventuras por un vasto desierto inexplorado que da paso a un valle misterioso lleno de criaturas maravillosas y aterradoras, en una mezcla de estilos que bien podrían englobar a J.R.R. Tolkien, los Peanuts de Charles Schulz, y Carl Barks.

La historieta original, considerada como una de las 10 mejores de todos los tiempos por la revista Time, se publicó a lo largo de 55 números que salieron a la venta entre 1991 y 2004. Editada en la actualidad en nueve tomos recopilatorios por Scholastic (que vendió 8 millones de ejemplares) y ganó el Premio Eisner, el Premio Harvey y The French Alph Art, entre otros.