Se viene la serie de Naomi

La mini serie Naomi sorprendió en 2019 a los lectores de DC Comics con una historia muy fresca y divertida escrita por Brian Michael Bendis y David F. Walker e ilustrada por Jamal Campbell. El éxito de este título, pero por sobre todo lo inteligente de su premisa, llevó a los la directora Ava DuVernay (a quien le bajaron el proyecto de New Gods hace unos meses) y a Jill Blakenship a adaptar la historia a la pantalla chica.

Hace algunos días, en Twitter surgió la cuenta de ese programa que anunciaba que el programa llegará “pronto” aunque no estipuló la fecha exacta y si la serie será parte del Arrowverse o no. La historia de Naomi pone el eje en la protagonista, que siente que algo no está bien en el que vive junto a sus padres adoptivos y por eso decide iniciar una investigación que la llevará a descubrir un importante detalle que se remonta a su origen.

La serie está producida por Array Filmworks –la empresa de DuVernay- para The CW y estará protagonizada por Kaci Walfall como Naomi, Alexander Wraith como Dee, Cranston Johnson como Zumbado, y Camila Moreno como Lourdes.