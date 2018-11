Se viene The Invisibles

Hasta el momento hemos visto como varias de las obras de Alan Moore como The League of Extraordinary Gentlemen, V For Vendetta, Watchmen se han adaptado al cine y la TV pero… ¿qué hay con los demás autores ingleses?

Por lo pronto, el Sandman de Neil Gaiman pareció haber despertado hace unos años de la mano de Joseph Gordon-Levitt pero después se volvió a dormir; en tanto que Mark Millar logró vender su universo (Millar World) a Netflix para desarrollar series basadas en sus comics.

El último en integrarse a esta lista es lista, y que extrañamente no estaba en planes de ningún estudio hasta ahora, es Grant Morrison, que firmó un acuerdo con Universal Cable Productions (UCP) para desarrollar proyectos tanto originales como adaptaciones de sus comics.

El primero de ellos será The Invisibles, la recordada serie que contribuyó a engrandecer la edad de oro del sello Vertigo. La serie estará ambientada en el año 2020 donde “un grupo de élite de luchadores de la libertad (y de lo oculto) harán lo imposible para crear un mundo mejor”, según informó el sitio Variety.

Universal, en tanto, se encuentra desarrollando la segunda temporada de Happy!, basada en otro de los comics de Morrison y Darrick Robertson, en la que el dolape también oficia de productor ejecutivo. La primera entrega, protagonizada por Christopher Meloni, tuvo una muy buena recepción en Netflix, donde se estrenó este año.

Asimismo, el autor se encuentra trabajando para UCP, y junto a Amblin Television, en la adaptación de Un Mundo Feliz (Brave New World), de Aldous Huxley .