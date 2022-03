Se viene la serie de The Penguin

El gran éxito que está teniendo The Batman en los cines de todo el mundo, con más de 300 millones de dólares recaudados en su primera semana, ha llevado a Warner Bros. a anunciar una nueva serie basada en este universo basada en The Penguin.

El personaje que interpreta Colin Farrell, más inspirado en Al Capone que en el Oswald Cobblepot de las viñetas, resultó ser una de las revelaciones de la película dirigida por Matt Reeves y por eso su historia continuará en una nueva serie.

De acuerdo a la información inicial, esta serie se ubicará inmediatamente después de los acontecimientos del film, por lo que hay todo un mundo nuevo a explorar en la nueva Gotham que se genera después de los hechos que se vieron en la pantalla grande y en la chica, ya que The Batman estará disponible en HBO Max en la segunda mitad de abril.

De todas maneras, The Penguin es el nombre tentativo de esta serie, que será producida por Farrell y Lauren LeFranc, a cargo del guion y próxima showrunner, aunque en las redes sociales se especuló que también podría ser Oz, aunque ya existe una producción de HBO con ese mismo nombre.

«El mundo que creó Reeves en ‘The Batman’ es uno que hace necesario tener una mirada más profunda a través de los ojos de Oz. No puedo tener más entusiasmo por continuar esta exploración en la que Oz transita la oscuridad que lo lleva a convertirse en El Pingüino«, concluyó Farrell.

En 2020, los productores de la película habían anunciado la realización de Gotham Central, una serie basada en el desempeño de la policía de la ciudad más jodida del DCU y que iba a servir como una precuela de The Batman.

Sin embargo, en los últimos días, Matt Reeves señaló que esa serie ha “evolucionado” en otra, que podría ser The Penguin o una enfocada en el Arkham Asylum. “Una cosa que no vamos a hacer es lo que iba a ser… está el programa de la policía de Gotham, que en realidad está en suspenso. Realmente no vamos a hacer eso”, le dijo Reeves al podcast Happy sad confused.

“La serie iba a ser algo así como (la película de Sidney Lumet) El príncipe de la ciudad, ubicada en el año uno porque la película es el año dos, y quería que fuera la primera aparición. Pero no iba a ser una historia de Batman. Se trataría de un policía corrupto, y de cómo la peor pandilla de Gotham era la policía. Y (el policía) habría tocado caminos con (James) Gordon. Habría sido alguien con quien medirlo, pero sería una batalla por su alma”, agregó el director.