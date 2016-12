Se viene Pacific Rim 2: Maelstrom

Hace una semana comenzó en Australia el rodaje de Pacific Rim: Maelstrom, la secuela del fabuloso film de Guillermo Del Toro de 2013, como Steven S. DeKnight como director y John Boyega ( Star Wars: El Despertar de la Fuerza) como protagonista.

Esta película presupone un nuevo comienzo con respecto a la anterior entrega, con nuevo personajes y Boyega interpreta al hijo de Stacker Pentecost (Idris Elba), el piloto Jaeger que dio su vida para salvar a la humanidad de los monstruosos Kaijus.

John Boyega on the set PACIFIC RIM 2. It's lit 🙌🏾. #PacificRim2 pic.twitter.com/RBpq98ykj9

Del Toro, ocupadísimo con su múltiple rol de director y productor, escribió el guión guion de la película y por eso DeKnight, creador de series como “Spartacus” o la primera temporada de “Daredevil“, optó en esta ocasión por desplegar su propia habilidad como director.

Con un elenco que incluye también a Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian, Levi Meaden, la película tiene pautado su estreno para febrero de 2018.

A few more photos of John on set! Thanks @JohnBoyegaFR! #PacificRim2 pic.twitter.com/HIFoPJoAgl

— Geeks Of Color (@GeeksOfColor) November 21, 2016