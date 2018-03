Se viene Polar por Netflix

La carrera por adaptar historietas a al cine y la TV no tiene fin y esta vez Netflix ha dado un nuevo zarpazo al adquirir los derechos para realizar una película sobre Polar, la historieta del español Víctor Santos que salió publicada en su país por Norma Editorial y en los Estados Unidos por Dark Horse.

Netflix y Constantin Film anunciaron que la película contará con los protagónicos de Mads Mikkelsen (Hannibal y Rogue One), Katheryn Winnick (Vikings), Vanessa Hudgens (Springbreakers) y Matt Lucas (Doctor Who y Alice in Wonderland).

Polar trata sobre la odisea de Duncan Vizla, considerado como el mayor asesino del mundo, que desea retirarse contra los designios de su jefe. Pero como es muy terco, y no piensa obedecer, el Káiser Negro, como se lo conoce a Vizla, deberá enfrentarse a un sinfín de colegas mucho más jóvenes para lograr su objetivo.

La película, que de seguir este hilo será una suerte de Johnny Wick, está siendo dirigida por Jonas Åkerlund (Lords of Chaos) y contará con guion de Jayson Rothwell (Silent Night). De concluir con su rodaje con éxito en Toronto, Polar se convertirá en uno de los estrenos de 2019 de Netflix.