Se viene Red Sonja

Red Sonja volverá a los cines en una película producida por Millenium Films que sigue avanzando pese a la pandemia, La última novedad es que la producción ya eligió a la actriz que dará vida a la guerrera creada por Roy Thomas y Barry Windsor-Smith en 1973.

La elegida es nada menos que Hannah John-Kamen, que interpretó a Ghost en Ant-man and the Wasp y que interpretó a Jill Valentine en la nueva versión, no estrenada aun, de Resident Evil: Welcome to Racoon City. La película está dirigida por Joey Soloway, una persona que se declaró no binaria y de género no conforme tras filmar las dos primeras temporadas de la la premiada serie de Amazon Transparent.

La versión que se verá en el cine es la que Dynamite Entertainment publica desde 2005 y que tuvo varios giros en su historia como la mismísima muerte de la protagonista, que luego fue reemplazada por una reencarnación. Si bien el personaje fue credo por Thomas y Windsor-Smith para los comics de Conan de Marvel, basado parcialmente en dos personajes de Eobert E. Howard, los derechos del personaje han ido rotando hasta recalar en Dnamite.

El personaje ya había tenido una adaptación a la gran pantalla en un film del mismo título protagonizado por Brigitte Nielsen que se hizo básicamente para no pagar los derechos de Conan, ya que Arnold Schwarzenegger co protagonizaba el mismo como un personaje llamado Kalidor. En 2016 se estrenó Red Sonja: Queen of plagues de Brian Ward, un film animado a partir de viñetas como muchos otros comics que corrieron el mismo destino.