Se viene Secret Invasion a Disney+

Pese a que la presentación de los Skrulls en el MCU difiere bastante a lo que vimos en las historias pergeñadas por Stan Lee y Jack Kirby en los ´60, la trama se irá acomodando para que en un futuro cercano se concrete la recordada Secret Invasion.

El Genial arco argumental pergeñado por Brian Michael Bendis y Leinil Francis Yu ya tiene en camino su adaptación, aunque no llegará al cine sino en el exitoso formato de miniserie que ya implementó Disney+ con WandaVision y Falcon and the Winter Soldier.

La producción ya se puso en marcha y cuenta con la participación de Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que repetirán sus papeles de las películas como Nick Fury y Talos, y también con la ganadora del Oscar Olivia Colman y Emilia Clarke, recordada como la Daenerys Targaryen de Game of Thrones.

Para quien no la haya leído, la historia se centrará en la infiltración en el planeta por parte de los Skrull, la raza alienígena que fue presentada en Captain Marvel (2019) aunque de un modo diferente al de los comics, lo que hacía suponer que la historia iba enfocada hacia otro camino. El guion corre por cuenta de Kyle Bradstreet, conocido por su trabajo en la serie Mr. Robot, que también oficiará de productor ejecutivo, según informó The Hollywood Reporter.