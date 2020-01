¿Se viene Secret Invasion?

Una de las grandes sorpresas del film Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019) fue el de haber engañado al público con las aparentes ambiciones de los alienígenas skrulls que llegaron a la Tierra en 1995 liderados por Talos (Ben Mendelsohn) con supuestas malas intenciones.

Pero a lo largo del film, la protagonista –ATENCIÓN SPOILERS– descubre que en realidad, los Skrulls son una raza condenada a la extinción debido a las maquinaciones de los Kree, que la han adoptado a ella como una más luego de que absorbiera los poderes del Teseracto y se convirtiera en un ser de increíble poder.

Un confirmación de la alianza que entablan los humanos con los skrulls se puede ver al final de Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man Far From Home, 2019) cuando se revela que –SPOILERS AGAIN- el Nick Fury que se vio durante toda la película es en realidad Talos, mientras que el verdadero se encuentra en el espacio exterior, a cargo de la formación de S.W.O.R.D., la división espacial de S.H.I.E.L.D., de la que sabremos algo más en la serie Wandavision.

Sin embargo, esta semana surgieron rumores sobre dos nuevas series encargadas por Disney+, una de ellas sobre un personaje que ya ha aparecido en las películas (y que todavía es un misterio) y otra que podría adaptar la recordad miniserie Invasión Secreta (Secret Invasion) que editó en 2008 la Casa de las Ideas con guion de Brian Michael Bendis y dibujo de Francis Leinil Yu.

En esa historia, los Avengers descubren que hay varios agentes que los skrulls han ido “plantando” entre los superhéroes, y que son “células dormidas” que despiertan tras el llamado de sus líderes con el objeto de dominar de una vez por todas la Tierra.

Ahora esa magistral historia podría ser parte del catálogo de la nueva señal de streaming que ya hace furor en los EEUU; aunque para verla probablemente haya que esperar como mínimo un año.