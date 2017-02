Se viene The New Mutants

La película X-Men: The New Mutants, basada en uno de los títulos más famosos de la galería de mutantes de Marvel Comics, ya está en marcha y por eso, el director Josh Boone ya está trabajando en los diseños de los personajes.

El mismo Boone publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram un “concept art” del personaje de Wolfsbane inspirado en la actriz Maisie Williams, más conocida como Arya Stark de la serie “Game of Thrones“.

#wolfsbane #rahnesinclair #newmutants #maisiewilliams #2018 @ashleyrguillory #xmen A photo posted by Josh Boone (@joshboonemovies) on Feb 11, 2017 at 8:27pm PST



Está estipulado que la película se estrene en la primavera boreal de 2018, posiblemente el 2 de marzo, y aunque el casting no está confirmado, se presume que Williams intepretaría a Rahne Sinclair (el nombre real de Wolfsmane), la argentina- británica Anya Taylor-Joy sería Magik y Nate Wolff ppodría transformarse en Cannonball.

Boone, el director de “Bajo la misma estrella” ha dado a conocer algunas semanas atrás una animación basada en los storyboards realizados por Ashley Guillory que dejaron entrever que el film estaría inspirado en la historia del Demonio Oso, que utiliza las emociones negativsas para alimentarse.