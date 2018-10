Se viene The Umbrella Academy

Desde hace unos años se especula con una eventual adaptación de The Umbrella Academy, el más que interesante comic publicado por la editorial Dark Horse y ganador del premio Eisner, gracias a los guiones de Gerard Way (cantante de My Chemical Romance) y el arte del brasileño Gabriel Bá.

La premisa de The Umbrella Academy establece que en 1989, cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo.

Siete de estos niños fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo.

Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se quebró, y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Cinco unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.

El elenco de la serie está compuesto por la reconocida Ellen Page (Kitty Pride en la trilogía original de X-Men), Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton, y Mary J. Blige.

La serie fue desarrollada por el showrunner Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) y cuenta con la producción de Universal Cable Productions para Netflix. Además de Blackman, también producen Jeff F. King (Hand of God); Bluegrass Televisión; y Mike Richardson y Keith Goldberg, de Dark Horse Entertainment. Gerard Way y Gabriel Bá también participarán como productores ejecutivos.

El estreno de The Umbrella Academy está pautado para el 15 de febrero pero ya podés ir agendándola en tu menú de Netflix para no olvidarte, haciendo click acá.