Se viene The Walking Dead: isle of the dead

Este año llegará el final de The Walking Dead después de 11 temporadas al aire, pero la cadena AMC no quiere perder su gallina de los huevos de oro y por eso había anunciado un spin-off protagonizado por Daryl (Norman Reedus) y Carol (Carol Peletier).

A esa producción, que todavía no tiene fecha de estreno, los responsables de la cadena le agregaron Tales of the walking dead, que saldrá al aire en algún momento de este año, y TWD: isle of the dead que llegará en 2023.

Esta nueva producción contará con seis capítulos ubicados en Manhattan (Nueva York) protagonizada por los personajes de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), dos antagonistas de temer.

AMC Networks no ha brindado mayores detalles sobre esta nueva serie que será producida y escrita por Eli Jorne, responsable de varios episodios de la serie original, sobre todo lo referente a la fecha exacta de estreno o si habrá más de una temporada, aunque esto último lo define sobre todo el público.

The Walking Dead tiene ya dos spin-off con Fear of the Walking Dead (2015 hasta la actualidad) y The Walking Dead: World Beyond (2020), que concluyó su segunda y última temporada en diciembre de 2021.