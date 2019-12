Se viene un He-Man digital por Netflix

El poder de Grayskull estará más activo que nunca en 2020 ya que además de She-Ra, y la serie Masters of the Universe Revelation, que está llevando a cabo Kevin Smith, Netflix reincidirá en la franquicia con otra serie basada en He-Man, aunque en este caso será digital.

Es que Mattel, junto a Netflix se encuentran desarrollando una serie totalmente independiente llamada He-Man and the Masters of the Universe, que recontará la historia de estos personajes más aggiornada para el público actual.

Sin embargo, desde la plataforma informaron que la serie también contendrá muchos elementos clásicos para que los fans del personaje también se queden satisfechos.

Desde la cuenta de Twitter de Netflix compartieron un anuncio en el que prometieron que la serie será “reimaginada” a partir de la original, lo cual suena peligroso, dados antecedentes tan latentes como los Caballeros del Zodíaco digitales, que no tienen la misma magia que el animé.

A young prince discovers a mighty power, and an epic story begins once more! He-Man and the Masters of the Universe wage a new battle against Skeletor in a reimagined take on the classic franchise. @MastersOfficial pic.twitter.com/sVh0CFtAFX

