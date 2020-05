Wonder Woman: se viene un spin-off

Con el estreno atrasado a agosto de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins sigue trabajando en los detalles finales de ese film al que la pandemia de coronavirus le jugó una mala pasada. Sin embargo, la directora dejó trascender que no sólo tiene planeado dirigir una tercera entrega de este personaje sino que producirá un spin-off sobre las Amazonas.

Warner Bros. se afianzó su decisión de seguir explorando terrenos desconocidos después del éxito de Joker y ahora ahondará en una historia situada en Themiscyra, así como también hará una película basada en La Fosa (The Trench)que aparece en la última parte del film de Aquaman.

Jenkis anunció que si bien producirá, no dirigirá este desprendimiento, que todavía no cuenta con guion ni realizador a cargo. Con el atraso del estreno de Wonder Woman 1984, este proyecto entró en una suerte de “hibernación” ya que la directora quiere sacarse de encima su actual producción para pasar a su siguiente proyecto.