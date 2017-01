Se viene una nueva Witchblade

En 2001, la cadena NBC adaptó para la señal TNT el comic de Top Cow Witchblade, en una serie protagonizada por la bella Yancy Butler como la detective Sarah Pezzini. Si bien no fue un golazo, la serie se extendió por dos temporadas y se convirtió en una de las pocas posibilidades que había por esos tiempos de ver una adaptación de comic en la TV, más precisamente en Warner Channel para los que la vieron en este país.

Como los tiempos cambian pero las mañas quedan, quince años después, y todavía con los derechos en el bolsillo, la cadena NBC quiere volver a las andadas con la chica del guante mágico y por eso contrató a la productora Caroline Dries (The Vampire Chronicles) para que vuelva a llevar la TV a estos personajes.

El comic retrata la vida de una detective de la policía llamada Sarah Pezzini, que se convierte en poseedora de un guante místico que le permite desplegar un gran poder y se convierte a su vez en la defensora de la humanidad ante diversos poderes sobrenaturales como The Darkness, una fuerza que posee a un gangster y que obtuvo su propia serie poco tiempo después. Witchblade fue co creada por el joven Michael Turner, que alcanzó el estrellato con estos personajes aunque luego enfermó de cáncer y murió en 2008.

Así las cosas, la detective Pezzini volverá a meterse en problemas de índole sobrenatural en breve aunque, como era de esperar, todavía no hay una protagonista definida.