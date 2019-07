Se viene una serie de Akira

Mientras Taika Waititi continúa al frente de la “live action” de Akira (prevista para 2021), el realizador Katsuhiro Otomo anunció, entre otras cosas, que en breve estrenará una continuación de ese film animado que dirigió en 1988.

El manga original de Akira, escrito y dibujado por Otomo, se editó entre 1982 y 1990 y lo elevó a la categoría de estrella absoluta del género, sobre todo después del estreno del film, que se convirtió en un verdadero clásico de los videoclubes de los ´90.

Ahora, mientras se realiza un remasterización del film original con miras a reestrenarlo en abril de 2020 en Japón y los Estados Unidos en versión 4K, Otomo anunció en la Animé Expo de Los Angeles que volverá a trabajar con los estudios Sunrise para convertir a Akira en una serie de TV que continuará al film aunque no como una secuela, dando a entender que ocurrirá lo mismo que algunos de los varios productos surgidos en base a Ghost in the Shell.

El estudio, a su vez aseguró que los fans “serán informados a su debido tiempo con las novedades que vayan surgiendo sobre este proyecto”.

Asimismo, Otomo adelantó que también trabajará con Sunrise en la realización de su tercer largometraje –el otro es Steamboy (2004)- que dará en llamar Orbital Era. De acuerdo a lo que adelantó Otomo, Orbital Era tendrá lugar en el espacio exterior, en el futuro cercano, en una colonia en construcción. Allí, la historia seguirá la historia de los niños que crecen en este particular ambiente.