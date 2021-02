Se vienen nuevos cortos de DC Showcase

DC Comics tiene en carpeta el lanzamiento de una nueva serie de cortometrajes basados en algunos de sus personajes menos conocidos aunque no por ello poco interesantes. La compañía tiene planeado lanzar en el futuro próximo una serie de aventuras denominadas DC Showcase protagonizadas por Kamandi, Blue Beetle y Constantine como acompañamiento de sus nuevos films de DC Universe.

Junto a la inminente Justice Society: World War II, que saldrá a la venta en otoño, se podrá ver Kamandi: the last boy on earth , escrita por Paul Giacoppo (Young Justice, Avengers: Earth´s mightiest heroes) y dirigida por Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War).

De igual manera ya se están pre produciendo otros cortos para esta colección en los que se podrá ver a Blue Beetle, Constantine y The Losers, el grupo de mercenarios creados por Andy Diggle y Jock para Vertigo, que por cierto tuvieron su película con actores en 2010.