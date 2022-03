Shawn Levy dirigiría Deadpool 3

Este fin de semana, Ryan Reynolds estrenó The Adam Project, la nueva película que hizo para Netflix de la mano del director Shawn Levy, conocido por sus anteriores colaboraciones con Ben Stiller en la trilogía de A night in the Museum.

Lo cierto es que después de Free Guy y The Adam Project, Reynolds quiere seguir trabajando junto a Levy, responsable de films muy taquilleros como Real Steel, Just Married y series muy vistas como Stranger Things, y por eso publicó un tweet que despertó suspicacias.

“La tercera película en mi trilogía con Shawn Levy tendrá un poco más de puñaladas”, escribió el actor en un tweet en el que se puede ver a sus personajes de Free Guy, The Adam Project y… ¡Deadpool!

Al parecer, el actor ya arregló para que la tercera entrega del “mercenario bocazas” llegue a la pantalla grande tras las grandes demoras que viene sufriendo aunque él prefiere no hablar mucho al respecto y por eso reaccionó al tweet con un gif de Deadpool agarrándose la cabeza.

Asimismo, el realizador hizo retweet de un póster customizado de Free guy en el que un internauta cambió al protagonista por Deadpool y le aclaró a un twittero que dudaba de su disponibilidad de tiempo, aclarándole que “no puede esperar a descansar cuando esté muerto”.

De momento solo se sabe de Deadpool 3 que Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin escribieron un guión provisorio, antes de sumar a Rhett Reese y Paul Wernick, los responsables de las dos primeras películas del personaje.

Por su parte, Kevin Feige adelantó que Deadpool 3 sería la primera producción calificada como R, la conocida clasificación para mayores” del MCU, donde se han trasladado las aventuras del personaje tras la fusión de Disney y 20th Century Fox.