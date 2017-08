¿Sigue Ben Affleck con The Batman?

Según su hermano Casey, el actor Ben Affleck podría colgar la capa y dejar deinterpretar a Batman en los filmes que WarnerBros. tiene planeado estrenar en los próximos años.

La revelación llegó de la mano del reciente ganador del premio Oscarpor su trabajo en el film Manchester Junto al Mar, que en una entrevista radial aseguró que el héroe encapotado deberá buscar otro intérprete.

“Creo que (Ben) fue un buen Batman. Estuvo increíble. Él es un héroe de por sí, por lo quetenía algo para canalizar y trabajar (con ese papel). Pero él no va a hacer esa película… no lo creo. Perdón por decirlo así”, dijo Affleck, de 42 años en el ciclo “Dale & Holley with Keefe”.

Las palabras del actor no podrían llegar en peor momento para el proyecto que dirigirá MattReeves (El Planeta de los Simios: la Guerra) ya que en julio el propio Ben Affleck debió salir a desmentir en la San Diego ComicCon que permanecía firme en el proyecto, luego de que circularan rumores que especulaban sobre su decisión de renunciar al protagónico, al igual que hizo a principios de año con ladirección y la escritura del film.

De todas maneras, Affleck será parte de las dos películas de la Justice League que WarnerBros. estrenará en noviembre de este año y en 2019 sobre el famoso grupo desuperhéroes.