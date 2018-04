Sin X-Men hasta el 2021 en el MCU

Después de que en diciembre último se anunciara que Disney compró todas las unidades de 20th Century Fox dedicadas al entretenimiento, entre ellas la de películas y TV, muchos fans comenzaron a soñar con un universo aún más cohesionado que el que existe en la actualidad.

Y es que con los Cuatro Fantásticos y los X-Men ya sólo le quedaría a Disney recuperar a todos los personajes de la franquicia de Spider-Man para “completar el álbum” y poder disponer de todos los personajes que los antiguos dueños de Marvel “rifaron” durante la bancarrota que afectó a la compañía durante la década de 1990.

Pero (siempre hay un pero) las cosas podrían no ser tan fáciles para el productor Kevin Feige y compañía ya que a pesar de que el acuerdo es casi un hecho, todavía falta que la justicia de los Estados Unidos tome cartas en el asunto y concrete (o anule) esta adquisición.

Se estima que este proceso puede tardar unos dos años hasta que se revisen todos los contratos que dejarán a 20th Century Fox “mutilada” de sus empresas dedicadas al entretenimiento.

Pero además de esto, y como no se puede trabajar sobre algo que no es concreto, Feige y los suyos no pueden comenzar a producir nada sobre estos personajes, con los cual sus incorporaciones se pueden demorar como mínimo dos años más.

Esto viene a dar por tierra con los rumores recientes que indicaban que los “reshots” de X-Men Dark Phoenix y New Mutants tenían algo que ver con la unificación de universos cinematográficos, pero nada más lejos de la realidad ya que sólo se tratan de retoques de último momento que los jóvenes directores que han realizado esas películas necesitan para llevarlas a buen puerto.