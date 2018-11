Spider-Universe: secuelas y spin-off

A pesar de que en 2013 nadie daba un peso por el Spider-Verse, Sony supo sacarle provecho y, tras el acuerdo para compartir a Spider-Man con el MCU viene pegando un hit tras otro.

El último de estos greatest hits es Venom, que a pesar de las malas críticas y que los fans del personaje le auguraban un terrible destino ya que no respeta en absoluto el origen del personaje relacionado a Spider-Man, recaudó a nivel global más de 800 millones de dólares. En la Argentina, llevó unos 700 mil espectadores en poco menos de un mes.

Esto hizo que Sony anunciara oficialmente una secuela, que llegará a los cines el 2 de octubre de 2020, poco después que otro interesante spin off: Morbius.

El 10 de julio de 2020 sería la fecha de estreno de Morbius, protagonizada por el ganador del Oscar Jared Leto como el Dr. Michael Morbius, cuya primera aparición fue en 1971, como un científico que buscaba una cura para una rara enfermedad en la sangre pero termina convertido en un vampiro.

La tercera película en conseguir su continuación no es otra que Spider-Man: Into the Spider-verse, la película que tiene como protagonista a Miles Morales pero que cuenta con la participación de todos los Spider-Man de las realidades paralelas, incluido el de las películas de Sam Raimi como se puede deducir en el tráiler.

El chanchito Spider-Ham, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, y el robot SP//dr deberán evitar en este film que el Kingping ponga en peligro no sólo a New York sino a todo el multiverso. Con respecto a esta película, que dirige Joaquim Dos Santos, cabe destacar que uno de los personajes femeninos –todo apunta a la genial Spider-Gwen- tendrá su propio film de la mano de la veterana de DC Animation Lauren Montgomery.

Nada mal para una franquicia a la que hace tres meses le cancelaron el spin off de Silver & Black que iban a protagonizar Silver Sable y Black Cat; y que revalorizó a partir del éxito de un film por el que nadie daba un centavo.