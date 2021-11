Taika Waititi se anima a El Incal

En medio de la producción de Thor Love and Rockets, surgió la noticia de que el neozelandés Taika Waititi tiene planes para dirigir El Incal, la serie de novelas gráficas escritas por Alejandro Jodorovski y dibujadas por el genial Jean “Moebius” Giraud durante la década de 1980.

De concretarse, sería una de las poquísimas obras que han llegado a plasmarse en el terreno de lo audiovisual como Arzak Rhapsody, que dirigió él mismo en 2003.

Waititi se reunirá con Jemaine Clement y con Peter Warren para escribir el guion de esta locura que podría llegar a buen puerto o no, dado lo complejo de la adaptación.

De acuerdo al sitio The Hollywood Reporter, el propio Jodorovsky, de 92 gráciles años, le dio su bendición al director de What we do in shadows para que realice este proyecto.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky me han influenciado a mí y muchos otros durante tanto tiempo. Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos y estoy agradecido con Alejandro, Fabrice y todos en Humanoids por confiar en mí para hacerlo», dijo Waititi en un comunicado que le brindó a THR.