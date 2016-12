The Batman llega en 2018

Con toda la catarata de películas basadas en superhéroes de DC Comics que hay en cartera, la de Batman, que será dirigida por Ben Affleck, autor también del guión, todavía no tenía fecha de estreno.

El ex presidente de Desarrollo Creativo y Producción Mundial y futuro Director de Contenidos de Warner Bros., Greg Silverman –a recordar este nombre, por favor- que el film ya tiene fecha de estreno tentativa para el 2018.

Ben Affleck ya había adelantado que en la primavera boreal de 2017 comenzaría a filmar la nueva aventura de Bats y Silverman –en una entrevista en la que también adelantó que ese año se estrenará la segunda entrega de “Animales Fantásticos”, “Ready Player One” (de Steven Spielberg), la “Aquaman” de James Wan y “Scooby Doo”– vino a confirmar este información.

Dado que en octubre de ese año se estrena la película del Rey de los Mares, lo más probable es que The Batman llegue en la primera mitad de año aunque para ese mismo tiempo debería esta lista The Flash (que todavía no tiene director) así que todavía falta definir muchos detalles.

Por último, Jeremy Irons aseguró que, tras una breve aparición en Justice League, su versión de Alfred será de la partida en The Batman aunque con mucho más tiempo en pantalla. El actor británico aseguró que Ben Affleck le aseguró un montón de trabajo a futuro y no se lo quiere perder.