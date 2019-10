The Batman: Zoë Kravitz será Catwoman

Luego de prestarle su voz a la Catwoman de LEGO Batman: La Película (LEGO Batman, 2017) la actriz Zoë Kravitz ha sido elegida para interpretar a la villana en el film The Batman, que prepara el director Matt Reeves para Warner Bros. Pictures y DC Universe.

La actriz, que ya interpretó a la mutante “Angel Salvadore” en X-Men Primera Generación (X-Men First Class, 2011), acompañará al actor Robert Pattinson en este “reboot” del personaje que ya tiene a otro personaje al que le han cambiado la faz: el comisionado James Gordon de Jeffrey Wright.

De esta manera la hija del rockero Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, se pondrá en la piel de Selina Kyle, y seguirá los pasos de Lee Meriwether –Batman La Película (Batman The Movie, 1966)-, Michelle Pfeiffer (Batman Vuelve / Batman Returns, 1992), Halle Berry (Gatúbela / Catwoman, 2004) y Anne Hathaway (Batman, El Caballero de la Noche Asciende / The Dark Knight Rises, 2012), las actrices que encarnaron a esta heroína anteriormente en la gran pantalla. Además de Berry y Kravitz, hubo otra Catwoman negra, Eartha Kitt, que participó de 3 episodios en la tercera temporada de la serie Batman, en 1968.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, se supo que por el papel compitieron Ella Balinska y las latinas Ana de Armas y Eiza González, quienes hicieron pruebas junto a Pattinson.

Kravitz, reconocida por ser parte del reparto de la galardonada serie de HBO Big Little Lies, y los filmas The Road Within (2014), Mad Max: Furia en la Carretera (Mad Max: Fury Road, 2015) y las dos entregas de Animales Fantásticos y cómo localizarlos (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016 y 2018)