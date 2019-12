The Falcon & the Winter Soldier: primeras imágenes

Después de su anuncio en la última edición de la San Diego Comic-Con, la serie The Falcon and the Winter Soldier ya se encuentra en pleno proceso de filmación con Sebastian Stan y Anthony Mackie en los protagónicos.

Y como suele ocurrir en estos casos, ya hay fotos filtradas de los protagonistas y también de Zemo, el enemigo de estos héroes, que interpreta el talentoso Daniel Brühl, que hizo su debut en Capitán América: Civil War (Captain America: Civil War, 2016), como la mente criminal que provoca el enfrentamiento de las dos facciones de héroes liderados por Iron Man y el Cap.

Además de Mackie, Stan y Brühl, también serán de la partida Emily Van Camp como la Agente 13 y Wyatt Russell como John Walker, alias US Agent.

La serie llegará a Disney + a fines del 2020.