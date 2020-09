The Flash: Batman no será el único ‘invitado’

Tal como se especulaba desde un principio, The Flash será una película que reiniciará todo el Universo DC en el cine, tal como afirmaron Andy y Bárbara Muschietti en la edición de DC Fandome del sábado 12 de septiembre.

Los responsables del film aseguraron que el mismo estará lleno de ‘sorpresas’ del multiverso DC y que habrá más personajes que las versiones de Batman de Ben Affleck y Michael Keaton.

«Es un viaje. Será divertido y emocionante, y habrá muchos personajes de DC. Flash es el protagonista de la película porque es el puente entre todos esos personajes y sus líneas de tiempo. Y de alguna manera, reinicia todo sin olvidar nada», dijo Bárbara Muschietti.

«Mi versión de Flash no tendrá un tono claro u oscuro. Lo tendrá todo. Si viste mis películas anteriores como It e It Capítulo Dos sabrás que me gusta poner todo en él. Entonces, lo que verás en Flash es una historia muy profunda y emocional, pero también será muy divertida y, con suerte, una gran aventura épica al mismo tiempo. Y también aterradora a veces», agregó Andy Muschietti.

El director también aclaró que su trabajo no será una adaptación literal de Flashpoint. «Está inspirada en la saga de cómics original, pero habrá muchas sorpresas y eventos nuevos. Cosas emocionantes que no están en el cómic», explicó, en referencia a los posibles homenajes que se vcerá en pantalla.