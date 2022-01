The Flash: el film de la polémica

A esta altura, todavía hay fans de DC que pretenden que una empresa tan caótica como Warner Bros. tenga un universo fílmico coherente como el de Marvel entre las diversas franquicias que vienen abriendo desde hace casi 10 años. Bueno, eso no va a pasar porque el estudio apuesta al multiverso.

Por lo pronto, la película de The Flash ha venido a sumar una nueva cuota de polémica por las supuestas consecuencias que tendrá el viaje de Barry Allen (Ezra Miller) al pasado ya que un rumore lanzado en Twitter por una cuenta llamada @mytimetoshinehello señalan que esto “borraría” todo lo planteado en el Snyderverse.

El rumore ocasionó la furia –literal- en las redes sociales ya que esto descartaría definitivamente la presencia de Henry Cavill y Ben Affleck es instauraría una suerte de Justice League femenina con la Batgirl del film de HBO Max protagonizado por Leslie Grace, la Supergirl de Sasha Calle y Wonder Woman (Gal Gadot).

Curiosamente, la película será la última vez que Affleck interprete a Bruce Wayne, pero además habrá apariciones de Michael Keaton como el Batman de las películas de Tim Burton, Temuera Morrison como Tom Curry, Michel Shannon como el General Zod, Antje Traue como Faora-Ul por lo que los rumores no son del todo increíbles. También son parte del elenco Kiersey Clemons repitiendo como Iris West, Ron Livingston como Henry Allen (en lugar de Billy Crudup) y Maribel Verdú como Nora Allen.

En medio de toda esta debacle, Ezra Miller y Affleck salieron (más bien, fueron empujados) a dar sus testimonios sobre esta película que ya tiene enculado a gran parte del fandom (nunca se sabrá qué porcentaje realmente) meses antes de su estreno. “Ninguna fuerza en ningún megaverso podría o debería borrar lo que hizo Zack Snyder”, dijo Ezra.

“Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, esto está recién salido de la imprenta, pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho están en la película The Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pienso que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje”, señaló por su parte Ben Affleck, defendiendo su trabajo en esa película que llegará a los cines el 4 de noviembre.