The Flash no sería afectada tras arrestos de Ezra Miller

En las últimas horas trascendió que el actor Ezra Miller fue arrestado por segunda vez en el término de 20 días en Hawaii, por lo que de inmediato comenzaron a correr los rumores sobre una supuesta nueva postergación de The Flash.

El film de Andy Muchietti terminó su rodaje el 18 de octubre de 2021 y fijó su fecha de estreno para el 3 de noviembre de 2022, pero en marzo fue trasladada al 22 de junio de 2023.

Pero en medio del estreno de la tercera entrega de Fantastic Beasts, donde Miller tiene un papel prominente, trascendió la noticia de este segundo arresto.

Si bien tras el primer arresto del actor, ocurrido a fines de marzo cuando causó conmoción en un local de karaoke, Rolling Stone advirtió que los ejecutivos de Warner Bros. se habían reunido con el objeto de tomar medidas disciplinarias con el actor, en esta segunda ocasión, los reportes señalan que la situación de Miller no causó preocupación en el estudio.

Desde el sitio Deadline señalaron que “los ejecutivos de Warner Bros. no han mostrado preocupación por los titulares sobre Miller”. Esto se debe a que desde el estudio consideran que la detención del actor no afecta el estreno de Fantastic Beasts ya que su arco argumental está “cerrado” tras esta entrega, y The Flash está muy lejos en el tiempo. De esta manera, especularían conque el arresto del actor sea una mera anécdota para junio de 2023.

El segundo arresto de Miller ocurrió después de que el actor enfureciera después de que le pidieran que se retirara de una fiesta en una casa de la isla, y arrojó una silla, golpeando a una mujer en la frente, según informó el Departamento de Policía local.

La mujer, que sufrió una herida de medio centímetro en su frente, no presentó cargos, por lo que el actor fue excarcelado.