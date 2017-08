The Inhumans: rápida y barata

Estamos a pocos días del estreno en cine del episodio piloto de The Inhumans, la nueva serie de Marvel Television que ya cuenta con varias críticas “algo” negativas por parte de los que han llegado a verla. Si bien ya hay un tráiler dando vueltas en las redes sociales, la comunidad comiquera no se encuentra muy entusiasmada al respecto de estos personajes, elegidos por los productores para reemplazar de alguna manera a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel.

Originalmente, The Inhumans había sido anunciado como un film a estrenarse en 2020, dentro de la Fase 3 de Marvel Films, pero por alguna causa desconocida decidieron convertirla en una serie que llegará a la pantalla de la cadena ABC el 29 de septiembre. Un mes antes, el episodio piloto será estrenado en IMAX para todos los fanáticos.

Sin embargo, este ambicioso proyecto ha sido calificado por su propio realizador como algo “rápido y barato”.

El holandés Roel Reiné –conocido por encargarse de secuelas de muy bajo presupuesto como El Marine 2, El Rey Escorpion 3, Death Race 2 y 3 y Tras las Líneas Enemigas 4 por citar algunas- fue el que abrió la boca. “Creo a la gente de Marvel le gusté por mi experiencia en grabar películas de acción en un corto periodo de tiempo o con presupuestos muy bajos que las hacían ver como si de una película de alto presupuesto se tratase. No era un largometraje, era una serie de televisión, pero aún así me querían”, contó el realizador al periodista Richard Trenholm para el sitio cnet.com.

“El tiempo era ajustadísimo. Tenía un cronograma para rodar con cámaras IMAX, 20 días para filmar dos episodios. Es un trabajo que puede destruir tus nervios pero para mí, que vengo del mundo del cine de bajo presupuesto, 20 días son un lujo”, agregó Reiné.

“Siempre había un ejecutivo de Marvel cerca de mí solo para cerciorarse que cualquier cosa que hiciera encajara con otros personajes del mismo universo de las series o las películas o con el cómic. Son muy protectores… Esta gente es muy pasional con su producto y con sus personajes y tienen el objetivo de hacer la mejor versión de los mismos. He oído historias de terror acerca de trabajar con Marvel pero no me sentí así en absoluto. Fueron muy colaboradores… Nueve de cada diez cosas que les proponía les gustaba, incluso cosas algo radicales”, afirmó el director.

A pesar de lo que puede parecer en un principio, las palabras de Roel Reiné no fueron críticas y solamente después de la emisión del episodio, los fanáticos del MCU podrán dar su verdadera opinión sobre el futuro televisivo del estudio.