Faltan once meses pero el Episodio VII de Star Wars ya tiene nombre y es “The Last Jedi” (El Último Jedi). Lucasfilm anunció oficialmente este título que no sólo hace referencia a la antigua orden de defensores de la galaxia sino que presenta el logotipo de la marca con letras rojas.

La causa por la cual esto es así ya comenzó a ser debatido en las redes sociales y por eso hay varias teorías: que es porque Luke Skywalker –el último exponente de los Jedi- se pasa al Lado Oscuro, que muere, etc. Lo cierto es que esta es la primera vez que ocurre algo así con el color de las letras, aunque los especialistas señalan que en “Return of the Jedi” (el Episodio VI) iba a ocurrir algo semejante y finalmente se dejó de lado la idea.

Conoce el nuevo título del próximo episodio en la saga de Skywalker: STAR WARS: THE LAST JEDI pic.twitter.com/8EdRlO13Un — Star Wars (@StarWarsLATAM) January 23, 2017

Como sabemos, a Lucasfilm se le dio por reciclar viejas ideas así que por ese lado puede ir la cosa, ya que se acaban los personajes clásicos (algunos han muerto en la ficción, otros en la vida real y han decidido quitarlos de la continuidad) y no es cosa de ir dejándolos por el camino así como así.

De momento, sólo hay un póster anunciando el título de este film que escribió y dirigió Rian Johnson (Looper, 2012) aunque en cualquier momento (ponéle junio, cerca de la fecha de la Comic Con) empiezan a salir tráilers y teasers al por mayor.

@hernankhat