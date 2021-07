The Sandman está cada vez más cerca

Parece mentira que hayan transcurrido ya dos años desde que Netflix anunció que había adquirido los derechos para adaptar The Sandman al formato de serie. Pero cuando la cosa parecía quedar en el olvido nuevamente, la plataforma compartió un video para mostrar los avances en la producción de la adaptación de la obra de Neil Gaiman que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

Con respecto al elenco, cada vez hay más actores seleccionados para interpretar a los mágicos personajes que pueblan las páginas de esta historia llena de magia y mitología. En un principio se anunció que Tom Sturridge será Dream (también conocido como Morpheus), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar y Asim Chaudhry (Cain and Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), y Boyd Holbrook (The Corinthian).

En una segunda tanda, quedaron seleccionados Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh y Joely Richardson (Ethel Cripps joven y madura), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid), Stephen Fry (Gilbert) y Patton Oswalt (voz de Matthew the raven).

De acuerdo a las especulaciones respecto al casting de actores, la primera temporada de The Sandman abordaría los dos primeros volúmenes del comic: Preludes and nocturnes y The doll´s house.